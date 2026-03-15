Польша на пороге "Polexit"? Туск предупредил о риске выхода из ЕС

Угроза "Polexit"

Глава польского правительства подчеркнул, что риск выхода страны из ЕС больше не является гипотетическим. По его словам, внутренние евроскептические силы действуют в интересах внешних игроков, которые стремятся ослабить Европу.

"Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши", - заявил Туск.

Он добавил, что фракции "Конфедерации" и большинство представителей партии "Право и справедливость" (PiS) фактически толкают страну к разрыву с Брюсселем.

Финансовая блокада и последствия

Ситуация обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий заблокировал закон, который позволял Польше получить 43,7 млрд евро оборонных займов от ЕС. Это ставит под угрозу финансирование армии, расходы на которую должны достичь 5% ВВП.

Премьер подчеркнул серьезность намерений оппозиции по выходу из блока.

"Polexit сегодня - это реальная угроза! Этого хотят как конфедерации, так и большинство партии PiS. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", - подчеркнул Туск.

Эксперты отмечают, что несмотря на общую поддержку ЕС среди населения, каждый четвертый поляк уже готов проголосовать за выход, что напоминает динамику в Британии перед "Brexit".