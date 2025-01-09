Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС: в чем причина

Польша не будет арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС. Исключение сделают в случае, если он посетит страну в день освобождения Освенцима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

В правительстве Польши подчеркнули, что в связи с запланированными на 27 января 2025 года торжествами по случаю 80-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша "обеспечит свободное и безопасное участие в этих торжествах высших представителей Израиля".

"Обеспечение безопасного участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом", - сказано в резолюции, которое приняло правительство Польши.

При этом, как заявил премьер Польши Дональд Туск, для него очевидно, что "премьер-министр, президент или любой другой представитель государства Израиль должен иметь полное право и чувство безопасности, если он посетит концентрационный лагерь Освенцим, особенно в годовщину".

"Именно поэтому я попросил министров юстиции и иностранных дел подготовить соответствующую резолюцию", - уточнил глава правительства.