Польща пообіцяла не заарештовувати Нетаньяху за ордером МКС: у чому причина

Польща не заарештовуватиме прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ордером МКС. Виняток зроблять у разі, якщо він відвідає країну в день визволення Освенцима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

В уряді Польщі наголосили, що у зв'язку з запланованими на 27 січня 2025 року урочистостями з нагоди 80-ї річниці визволення колишнього німецького нацистського концентраційного табору та табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі, Польща "забезпечить вільну та безпечну участь у цих урочистостях вищих представників Ізраїлю".

"Забезпечення безпечної участі ізраїльських лідерів в урочистостях 27 січня 2025 року розглядається польським урядом як частина висловлення поваги до єврейського народу, мільйони доньок і синів якого стали жертвами Голокосту, влаштованого Третім рейхом", - ідеться в постанові, яку ухвалив уряд Польщі.

Водночас, як заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, для нього очевидно, що "прем'єр-міністр, президент або будь-який інший представник держави Ізраїль повинен мати повне право і почуття безпеки, якщо він відвідає концентраційний табір Освенцим, особливо в річницю".

"Саме тому я попросив міністрів юстиції та закордонних справ підготувати відповідну постанову", - уточнив глава уряду.