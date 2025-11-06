Польша начала масштабную программу подготовки: 400 тысяч человек пройдут оборонные курсы

Польша запускает пилотную программу всеобщей оборонной подготовки. Во время нее каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Программа универсальной оборонной подготовки wReady стартует 22 ноября и продлится до 14 декабря.
Участие в программе могут принять совершеннолетние граждане Польши, а общий лимит пилотного этапа составляет 25 000 человек. Обучение будут проходить в выходные, будут длиться один день и охватывать несколько направлений:
Регистрация уже открыта. Желающие могут выбрать курс и локацию на карте. В целом программу реализуют 132 подразделения, преимущественно из состава Войск территориальной обороны, при участии Оперативного командования ВС.
В Министерстве национальной обороны подчеркивают, что оборонная подготовка не является военной службой, не предусматривает принятия присяги или зачисления в резерв, а имеет целью научить базовым навыкам поведения в сложных ситуациях - от наводнений и ДТП до потенциальных угроз безопасности.
По словам Косиняка-Камыша, программа должна достичь полной готовности в начале 2026 года.
В следующем году Министерство планирует обучить около 400 000 человек в различных форматах: индивидуально, в группах, в рамках проекта "Образование с армией", резервной подготовки и добровольной службы.
Важно отметить, что данная оборонная программа разрабатывалась в течение последних шести месяцев и теперь доступна для каждого, кто хочет получить ключевые практические навыки для действий в чрезвычайных ситуациях.
Заметим, что в начале года Польша решила, что вместо обязательной службы в 2026 году можно внедрить программу добровольной военной подготовки.
Министерство национальной обороны и Генштаб начали работать над ее деталями.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, в сентябре стало известно, что Польша усиливает военную подготовку граждан на фоне угрозы со стороны России.
Как оказалось, за первые семь месяцев 2025 года на добровольные учения записались более 20 тысяч жителей страны, что стало рекордным показателем.