Польща почала масштабну програму підготовки: 400 тисяч людей пройдуть оборонні курси

Програма універсальної оборонної підготовки wReady стартує 22 листопада та триватиме до 14 грудня.

Участь у програмі можуть взяти повнолітні громадяни Польщі, а загальний ліміт пілотного етапу становить 25 000 осіб. Навчання проходитимуть у вихідні, триватимуть один день та охоплять кілька напрямів:

безпека,

виживання,

медицина,

кібергігієна.

Реєстрація вже відкрита. Охочі можуть обрати курс і локацію на мапі. Загалом програму реалізують 132 підрозділи, переважно зі складу Військ територіальної оборони, за участю Оперативного командування ЗС.

У Міністерстві національної оборони підкреслюють, що оборонна підготовка не є військовою службою, не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву, а має на меті навчити базових навичок поведінки у складних ситуаціях - від повеней і ДТП до потенційних загроз безпеці.

За словами Косіняка-Камиша, програма має досягти повної готовності на початку 2026 року.

У наступному році Міністерство планує навчити близько 400 000 осіб у різних форматах: індивідуально, у групах, у рамках проєкту "Освіта з армією", резервної підготовки та добровільної служби.

Важливо зазначити, що дана оборонна програма розроблялася протягом останніх шести місяців і тепер доступна для кожного, хто хоче отримати ключові практичні навички для дій у надзвичайних ситуаціях.