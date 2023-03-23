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Польша построила более 100 км заграждения из колючей проволоки на границе с РФ

Фото: Польша построила более 100 км заграждения из колючей проволоки на границе с РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша уже построила 107 км заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря пограничной охраны Варминско-Мазурского воеводства Польши Мирослава Александровича, которое приводит Portal Samorządowy.

"В настоящее время на большинстве участков пограничных постов вдоль границы с Россией ведется строительство колючего заграждения. Всего уже построено около 107 км этого заграждения", - сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что это заграждение на польско-российской границе строится армией с начала ноября прошлого года по требованию пограничников.

Его высота достигает 2,5 метра, а ширина 3 метра. Оно состоит из трех рядов колючей проволоки, натянутой на вбитые в землю металлические столбы. Перед проволочным заграждением установлена сетка для защиты диких животных.

"В прошлом году было 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу для миграционных целей. В этом году мы зафиксировали один случай незаконного пересечения границы из России в Польшу", - добавил Александрович.

Напомним, что Польша продолжает укреплять границу с РФ и Беларусью. Там планируется установить электронную систему слежения.

Также Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.

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