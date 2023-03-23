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Польща побудувала понад 100 км загородження з колючого дроту на кордоні з РФ

Фото: Польща побудувала понад 100 км загородження з колючого дроту на кордоні з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща вже збудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря прикордонної охорони Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі Мирослава Александровича, яку наводить Portal Samorządowy.

"В цей час на більшості ділянок прикордонних постів уздовж кордону з Росією ведеться будівництво колючого загородження. Усього вже збудовано близько 107 км цього загородження", - сказав прессекретар.

Зазначається, що це загородження на польсько-російському кордоні будується армією з початку листопада минулого року на вимогу прикордонників.

Його висота сягає 2,5 метри, а ширина 3 метри. Воно складається із трьох рядів колючого дроту, натягнутого на вбиті в землю металеві стовпи. Перед дротяним загородженням встановлена сітка для захисту диких тварин.

"Минулого року було 11 випадків незаконного перетину кордон з Росії до Польщі для міграційних цілей. Цього року ми зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з Росії до Польщі", - додав Александрович.

Нагадаємо, що Польща продовжує зміцнювати кордон із РФ та Білоруссю. Там планується встановити електронну систему стеження.

Також Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. На кордоні з Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення.

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