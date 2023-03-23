Польща побудувала понад 100 км загородження з колючого дроту на кордоні з РФ

"В цей час на більшості ділянок прикордонних постів уздовж кордону з Росією ведеться будівництво колючого загородження. Усього вже збудовано близько 107 км цього загородження", - сказав прессекретар.

Зазначається, що це загородження на польсько-російському кордоні будується армією з початку листопада минулого року на вимогу прикордонників.

Його висота сягає 2,5 метри, а ширина 3 метри. Воно складається із трьох рядів колючого дроту, натягнутого на вбиті в землю металеві стовпи. Перед дротяним загородженням встановлена сітка для захисту диких тварин.

"Минулого року було 11 випадків незаконного перетину кордон з Росії до Польщі для міграційних цілей. Цього року ми зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з Росії до Польщі", - додав Александрович.