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Польша построит 70-метровые башни на границе для наблюдения за Беларусью

Архивное фото: Польша построит 70-метровые башни на границе для наблюдения за Беларусью (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранительные органы Польши хотят укрепить свою границу с Беларусью. Планируется строительство наблюдательных башен высотой около 70 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GazetaPrawna.

Издание отмечает, что в Сейме Польши состоялось совместное заседание комитета национальной обороны и комитета по управлению и внутренним делам. 

На нем обсуждали вопросы незаконного пересечения границы и методы, которые используют мигранты, такие как сгибание заграждений или переплытие через водопропускные трубы.

Командующий Пограничной службы генерал Роберт Баган заявил, что ведомство планирует ряд действий, в частности модернизацию пограничного заграждения путем укрепления заграждений, установки дополнительных камер и освещения, а также строительства наблюдательных башен и приобретения дронов вертикального взлета.

Для чего потребуются башни

Обсуждая строительство заграждения на границе, глава Пограничной службы отметил, что сейчас его слишком легко пересечь.

В планы ведомства по повышению безопасности на польско-белорусской границе входит строительство наблюдательных башен. Эти новые посты будут иметь возможность контролировать территорию площадью почти 10 километров как в Польше, так и в Беларуси, обеспечивая лучшую видимость и контроль над стратегическим участком границы.

"Это строящиеся башни высотой около 70 метров, которые будут оснащены современным оптико-электронным оборудованием", - сказал генерал Баган.

Отношения Польши и Беларуси

Польша осудила Беларусь за ее пособничество в войне против Украины, поэтому постоянно призывает к ужесточению санкций против Минска.

В начале января Польша задержала гражданку Беларуси по подозрению в шпионаже и предоставлении белорусским службам безопасности информации о диаспоре в Польше.

Позже Польша перестала выдавать белорусам визы в рамках программы "Poland. Business Harbour". В правительстве предположили, что это временный шаг.

А недавно Сейм Польши поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси, поскольку это приносит огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

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