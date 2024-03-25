Польща побудує 70-метрові вежі на кордоні для спостереження за Білоруссю

Правоохоронні органи Польщі хочуть зміцнити свій кордон із Білоруссю. Планується будівництво спостережних веж заввишки близько 70 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GazetaPrawna.
Видання зазначає, що в Сеймі Польщі відбулося спільне засідання комітету національної оборони та комітету з управління і внутрішніх справ.
На ньому обговорювали питання незаконного перетину кордону і методи, які використовують мігранти, як-от згинання загороджень або переплиття через водопропускні труби.
Командувач Прикордонної служби генерал Роберт Баган заявив, що відомство планує низку дій, зокрема модернізацію прикордонного загородження шляхом зміцнення загороджень, встановлення додаткових камер і освітлення, а також будівництва спостережних веж і придбання дронів вертикального зльоту.
Обговорюючи будівництво загородження на кордоні, очільник Прикордонної служби зазначив, що зараз його занадто легко перетнути.
До планів відомства щодо підвищення безпеки на польсько-білоруському кордоні входить будівництво спостережних веж. Ці нові пости матимуть можливість контролювати територію площею майже 10 кілометрів як у Польщі, так і в Білорусі, забезпечуючи кращу видимість і контроль над стратегічною ділянкою кордону.
"Це споруджувані вежі висотою близько 70 метрів, які будуть оснащені сучасним оптико-електронним обладнанням", - сказав генерал Баган.
Польща засудила Білорусь за її пособництво у війні проти України, тому постійно закликає до посилення санкцій проти Мінська.
На початку січня Польща затримала громадянку Білорусі за підозрою у шпигунстві та наданні білоруським службам безпеки інформації про діаспору в Польщі.
Пізніше Польща перестала видавати білорусам візи в рамках програми "Poland. Business Harbour". В уряді припустили, що це тимчасовий крок.
А нещодавно Сейм Польщі підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі, оскільки це приносить величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
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