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Польша планирует закупить подлодки, способные запускать крылатые ракеты

Фото: польская подлодка - ORP Orzeł класса Kilo (konflikty.pl)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Польши планирует в этом году запустить программу для закупки подводных лодок. Одной из их главных характеристик будет способность запускать крылатые ракеты.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7х7.

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Ситуация в Балтийском море

Заметим, что Польша граничит с Калининградской областью РФ, где россияне держат свой балтийский флот. К тому же военные РФ неоднократно проводили учения вблизи польской границы.

В составе Балтийского флота в Калининградской области уже несколько лет действует 11-й армейский корпус. В прошлом году это формирование было усилено новой мотострелковой дивизией.

Польша усиливает вооружение из-за войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша начала активно укреплять свою армию. В частности, в марте этого года в Польшу доставили танки и гаубицы, которые она раньше заказывала в Южной Корее. Блащак рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое находится на границе с Калининградской областью РФ.

РБК-Украина также сообщало, что Польша возведет новую военную базу у границы с Калининградской областью.

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Российская ФедерацияПольшаКалининград