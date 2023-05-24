Польща планує закупити підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети

Блащак

Ситуація в Балтійському морі

Зауважимо, що Польща межує з Калінінградською областю РФ, в якій росіяни тримають свій балтійський флот. До того ж військові РФ неодноразово проводили навчання поблизу польського кордону.

У складі Балтійського флоту в Калінінградській області вже кілька років діє 11-й армійський корпус. Минулого року це формування було посилено новою мотострілецькою дивізією.

Польща посилює озброєння через війну в Україні

З початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Польща почала активно укріплювати свою армію. Зокрема в березні цього року до Польщі доставили танки та гаубиці, які вона раніше замовляла у Південної Кореї. Тоді Блащак розповів, що танки та гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке знаходиться на кордоні з Калінінградською областю РФ.

РБК-Україна також повідомляло, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.

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