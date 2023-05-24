Польша планирует закупить подлодки, способные запускать крылатые ракеты

Министерство обороны Польши планирует в этом году запустить программу для закупки подводных лодок. Одной из их главных характеристик будет способность запускать крылатые ракеты.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7х7 .

"Начинаем реализацию программы "Орка"... В этом году мы планируем запустить процедуру закупки подлодок вместе с передачей необходимых технологий, которые мы хотим получить через офсетный заказ", - сообщил Блащак .

Он добавил, что в ближайшее время министерство объявит более подробную информацию о количестве кораблей, их оборудовании и компетенции.

"Мы хотим, чтобы наши подлодки характеризовались долгосрочными миссиями и высокой мощностью с точки зрения перевезенных боевых средств и гибкости конфигурации. Но также высокие возможности тайного передвижения на высокой скорости и длительного укрывательства под водой", - отметил глава Минобороны.

По его словам, эти корабли должны иметь возможность использовать, кроме торпед, крылатые ракеты, запускаемые с подводного пространства и способные поражать цели в глубине территории агрессора.

Министр также пригласил партнеров Польши принять участие в тендере на закупку подлодок.

Ситуация в Балтийском море

Заметим, что Польша граничит с Калининградской областью РФ, где россияне держат свой балтийский флот. К тому же военные РФ неоднократно проводили учения вблизи польской границы.

В составе Балтийского флота в Калининградской области уже несколько лет действует 11-й армейский корпус. В прошлом году это формирование было усилено новой мотострелковой дивизией.

Польша усиливает вооружение из-за войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша начала активно укреплять свою армию. В частности, в марте этого года в Польшу доставили танки и гаубицы, которые она раньше заказывала в Южной Корее. Блащак рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое находится на границе с Калининградской областью РФ.

РБК-Украина также сообщало, что Польша возведет новую военную базу у границы с Калининградской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.