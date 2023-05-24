Польща планує закупити підводні човни, що здатні запускати крилаті ракети
Міністерство оборони Польщі планує цього року запустити програму для закупки підводним човнів. Однією з їх головних характеристик буде здатність запускати крилаті ракети.
Про це заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7х7.
"Починаємо реалізацію програми "Орка"... В цьому році ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом із передачею необхідних технологій, які ми хочемо отримати через офсетне замовлення", - повідомив Блащак.
Він додав, що найближчим часом міністерство оголосить більш детальну інформацію про кількість кораблів, їх обладнання та компетенцію.
"Ми хочемо, щоб наші підводні човни характеризувалися довгостроковими місіями та високою потужністю з точки зору перевезених бойових засобів та гнучкості конфігурації. Але також високі можливості таємного пересування на високій швидкості та тривалого переховування під водою", - зазначив очільник Міноборони.
За його словами, ці кораблі повинні мати можливість використовувати, крім торпед, крилаті ракети, що запускаються з підводного простору та здатні вражати цілі в глибині території агресора.
Міністр також запросив партнерів Польщі взяти участь у тендері на закупівлю підводних човнів.
Ситуація в Балтійському морі
Зауважимо, що Польща межує з Калінінградською областю РФ, в якій росіяни тримають свій балтійський флот. До того ж військові РФ неодноразово проводили навчання поблизу польського кордону.
У складі Балтійського флоту в Калінінградській області вже кілька років діє 11-й армійський корпус. Минулого року це формування було посилено новою мотострілецькою дивізією.
Польща посилює озброєння через війну в Україні
З початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Польща почала активно укріплювати свою армію. Зокрема в березні цього року до Польщі доставили танки та гаубиці, які вона раніше замовляла у Південної Кореї. Тоді Блащак розповів, що танки та гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке знаходиться на кордоні з Калінінградською областю РФ.
РБК-Україна також повідомляло, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.
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