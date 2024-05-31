RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша планирует подготовить военное подразделение из украинцев, проживающих в стране, - МИД

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша планирует подготовить военное подразделение из украинских мужчин призывного возраста, которые проживают в Польше.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По мнению Сикорского, вместо того, чтобы отправлять польских инструкторов в Украину, эффективнее будет сформировать и обучить подразделение живущих в Польше украинцев.

"Польша рассмотрела запрос Украины по обучению, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине", - отметил он.

Польша не исключает возможность отправки своих войск в Украину

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что правительство страны не должно исключать отправку войск в Украину.

К тому же немецкое издание Der Spiegel сообщило, что страны Балтии и Польша не исключают ввода своих войск в Украину, если Россия добьется успеха на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в УкраинеМобилизация в Украине