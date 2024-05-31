Польша планирует подготовить военное подразделение из украинцев, проживающих в стране, - МИД

По мнению Сикорского, вместо того, чтобы отправлять польских инструкторов в Украину, эффективнее будет сформировать и обучить подразделение живущих в Польше украинцев.

"Польша рассмотрела запрос Украины по обучению, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине", - отметил он.