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Польща планує підготувати військовий підрозділ з українців, які проживають в країні, - МЗС

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща планує підготувати військовий підрозділ з українських чоловіків призовного віку, які проживають у Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

На думку Сікорського, замість того, щоб відправляти польських інструкторів в Україну, ефективніше буде сформувати та навчити підрозділ українців, які живуть у Польщі.

"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - зазначив він.

Польща не виключає можливість відправки своїх військ в Україну

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що уряд країни не повинен виключати відправку військ в Україну.

До того ж німецьке видання Der Spiegel повідомило, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне успіху на полі бою.

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