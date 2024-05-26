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Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel

Германия, Воскресенье 26 мая 2024 16:33
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Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel Фото: Польша и страны Балтии не исключают ввода войск в Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Страны Балтии и Польша не исключают введение своих войск в Украину, если РФ преуспеет на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Как рассказывает Spiegel, в кулуарах конференции Леннарта Мэри по внешней политике и политике безопасности, проходившей в столице Эстонии на прошлой неделе, парламентарии стран Балтии предупредили представителей немецкого правительства о последствиях политики Берлина по войне в Украине.

В частности, речь идет об отказе предоставлять украинской армии дальнобойное оружие и запрете ВСУ наносить удары по территории РФ западным вооружениям.

"Их аргумент такой: если россиянам удастся совершить стратегический прорыв на востоке Украины из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, предупреждали балтийские политики - они сами отправят войска в Украину. И что это будет значить, было понятно: НАТО станет стороной войны", - говорится в публикации Spiegel.

Как объясняет Spiegel, это именно тот сценарий, которого боятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

"Те, кто хочет ограничить войну из-за чрезмерной сдержанности, действительно, рискуют вывести ее из-под контроля", - резюмирует Spiegel.

Разговоры об отправке западных войск в Украину

Первым о возможности отправить западные войска в Украину заговорил этой весной президент Франции Эммануэль Макрон. Однако идею Макрона поддержали только страны Балтии и Польша, остальные страны НАТО, в частности Германия, раскритиковали такое заявление французского лидера.

А недавно американское издание The New York Times написало, что в НАТО обсуждается возможность отправки в Украину военных инструкторов для подготовки украинских солдат. В настоящее время войска НАТО учат украинских воинов за рубежом.

Кстати, с идеей развертывания натовских инструкторов в Украине выступал и Зеленский. Он объяснял, что это могло бы ускорить подготовку украинских военных, поскольку их не пришлось отправлять в Польшу, Германию или Британию.

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