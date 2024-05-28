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Польша не должна исключать отправку войск в Украину, - Сикорский

Вторник 28 мая 2024 10:29
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Польша не должна исключать отправку войск в Украину, - Сикорский Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши не должно исключать отправку войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Однако министр не уточнил, какую роль будут играть польские войска.

На вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину, Сикорский ответил: "Мы не должны исключать этого. Мы должны оставить Путину гадать о наших намерениях".

Сам Сикорский ранее заявлял, что присутствие войск НАТО в Украине "не немыслимо".

Ввод войск в Украину

В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить иностранные войска в Украину. После чего ряд стран раскритиковали инициативу французского лидера, заявив о возможной эскалации с Россией.

При этом часть стран ЕС заявили, что готовы рассмотреть такую возможность.

В то же время во Франции объяснили, что речь шла о вводе военных для обучения украинских военнослужащих на местах.

На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что страны Балтии и Польша не исключают введение своих войск в Украину, если Россия преуспеет на поле боя.

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