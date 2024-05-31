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Польша планирует подготовить военное подразделение из украинцев, проживающих в стране, - МИД

Польша, Пятница 31 мая 2024 19:50
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Польша планирует подготовить военное подразделение из украинцев, проживающих в стране, - МИД Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша планирует подготовить военное подразделение из украинских мужчин призывного возраста, которые проживают в Польше.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По мнению Сикорского, вместо того, чтобы отправлять польских инструкторов в Украину, эффективнее будет сформировать и обучить подразделение живущих в Польше украинцев.

"Польша рассмотрела запрос Украины по обучению, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине", - отметил он.

Польша не исключает возможность отправки своих войск в Украину

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что правительство страны не должно исключать отправку войск в Украину.

К тому же немецкое издание Der Spiegel сообщило, что страны Балтии и Польша не исключают ввода своих войск в Украину, если Россия добьется успеха на поле боя.

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