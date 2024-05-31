Польща планує підготувати військовий підрозділ з українців, які проживають в країні, - МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

На думку Сікорського, замість того, щоб відправляти польських інструкторів в Україну, ефективніше буде сформувати та навчити підрозділ українців, які живуть у Польщі.

"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - зазначив він.