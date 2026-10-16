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В Киеве стартовал отопительный сезон, но не везде

10:04 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве стартовал отопительный сезон, но не везде Иллюстративное фото: в Киеве стартовал отопительный сезон (коллаж РБК-Украина)
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В Киеве сегодня, 16 октября, начался отопительный сезон. Однако часть киевлян пока останутся без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, садах)", - сообщил Кличко.

По его словам, отопление будут включать по всему Киеву, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект.

Сейчас там ведутся работы по восстановлению.

Подключение к теплу учреждений социальной сферы будет производиться по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киев полностью готов к началу отопительного сезона, однако точная дата его старта зависит от погодных условий, необходимости экономии газа и ситуации безопасности.

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