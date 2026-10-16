В Киеве стартовал отопительный сезон, но не везде

В Киеве сегодня, 16 октября, начался отопительный сезон. Однако часть киевлян пока останутся без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, садах)", - сообщил Кличко.

По его словам, отопление будут включать по всему Киеву, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект.

Сейчас там ведутся работы по восстановлению.

Подключение к теплу учреждений социальной сферы будет производиться по индивидуальным заявкам их руководителей.