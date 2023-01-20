Польша планирует натренировать танковую бригаду ВСУ до марта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и научить украинских солдат", - говорится в заявлении.

Блащак добавил, что речь идет о танковой бригаде ВСУ. Также министр рассказал, что вместо переданных Украине танков Т-72 и боевых машин пехоты, армия Польши получит корейские танки К-2 и гаубицы К-9.

Он также добавил, что также в Польшу планируется поставка танков Abrams и реактивной артиллерии HIMARS.