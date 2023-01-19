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Leopard для Украины означают больше безопасности в Европе, - министр обороны Польши

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 21:55
Leopard для Украины означают больше безопасности в Европе, - министр обороны Польши Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Передача танков Leopard Украине будет означать больше безопасности для самой Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Давление имеет смысл. У нас хорошее настроение", - говорится в заявлении.

Блащак отметил, что завтра состоится встреча министров обороны на "Рамштайне". Там у него будет личная встреча с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Leopard для Украины означает больше безопасности в Европе", - добавил Блащак.

Напомним, что решение о передаче танков имеет решающее значение для Украины из-за вероятности повторного наступления России. Польша может передать Leopard украинским воинам, не дождавшись решения Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ожидают решения страны, которая имеет на них права.

РБК-Украина сообщало, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, однако при одном условии.

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