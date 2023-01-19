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Моравецкий о позиции Германии по танкам Украине: боится, как дьявол святой воды

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Четверг 19 января 2023 21:55
Моравецкий о позиции Германии по танкам Украине: боится, как дьявол святой воды Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши умеренно пессимистично относительно того, что Берлин даст другим странам разрешение на отправку танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я настроен умеренно скептически, умеренно пессимистично, потому что немцы защищаются от этого, как дьявол защищается от святой воды", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если Соединенные Штаты, в свою очередь, поставят Abrams.

Напомним, во время Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ.

Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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