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Зеленский встретился с спецпредставителем Китая, - Bloomberg

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 08:06
Зеленский встретился с спецпредставителем Китая, - Bloomberg Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 17 мая, провел встречу с спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"От кризиса нет панацеи", - заявил Ли президенту Украины, согласно сообщению, опубликованному министерством иностранных дел Китая.

По его словам, прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров.

Ли также сказал, что Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей". В сообщении не сказано, что говорил на встрече Зеленский. К тому же, украинская сторона не подтвердила их встречу.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба переговорил со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем в рамках его визита в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ, чтобы обсудить возможность урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против Украины.

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