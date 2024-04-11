Польша подняла в воздух истребители из-за ракетной атаки РФ по Украине

В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины, поднята военная истребительная авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В командовании отметили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что является причиной повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании отметили, что активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Управление Республики Польша ведет постоянный мониторинг ситуации.