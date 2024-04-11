ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воздушные Силы сообщили о взлете нескольких Ту-95 в РФ: когда выход на пусковые рубежи

Четверг 11 апреля 2024 01:26
UA EN RU
Воздушные Силы сообщили о взлете нескольких Ту-95 в РФ: когда выход на пусковые рубежи Фото: российский самолет Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На территории РФ взлетели несколько бортов стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области. Они двигаются в направлении пусковых рубежей, и возможны пуски ракет по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

"Внимание! Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ), двигаются в направлении пусковых рубежей", - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что ориентировочное время выхода этих российских самолетов на пусковые рубежи - 03.40.

В ВС добавили, что об изменении обстановки будет сообщено дополнительно.

Военные призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ночная воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля российские захватчики запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Также в Силах обороны юга Украины заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны по целям противника.

Кроме того, около 01:18 в командование Воздушных сил заявили о фиксации движения вражеской ракеты в направлении Одессы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-95 Воздушная тревога Ракетный удар
NEWS
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы