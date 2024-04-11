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Масштабная воздушная атака: тревога объявлена по всей Украине (обновлено)

Четверг 11 апреля 2024 04:29
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Масштабная воздушная атака: тревога объявлена по всей Украине (обновлено) Фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По всей Украине была объявлена воздушная тревога в ночь на 11 апреля из-за атаки российских захватчиков с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал тревоги раздался в столице около 4:18. Перед тем из-за очередной воздушной атаки врага была "красная" почти вся карта страны.

В Воздушных силах заявили, что кроме нескольких групп "Шахедов" зафиксирован маневр российских бортов стратегической авиации Ту-95МС в связи с вероятными ракетными залпами по территории Украины.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят не игнорировать опасность вражеских воздушных атак и направляться в укрытие, соблюдать правила "двух стен" и информ-тишины.

Добавим, что по обновленным данным Воздушных сил, "Шахеды" зафиксированы в восточной части Киевской области, на границе Житомирской и Киевской областей, Обуховском районе Киевской области, в южной части Винницкой области, на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, в северной части Ивано-Франковской области в Дрогобычском и Золочевском районах Львовской области.

Обновлено в 04:25

Как уточнил начальник КГВА Сергей Попко, тревога в столице связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Обновлено в 04:45

Воздушная тревога теперь - по всей стране.

Работа ПВО в Киевской области

В Киевской областной военной администрации заявили, что в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

"Жители Киевщины! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении.

Масштабная воздушная атака: тревога объявлена по всей Украине (обновлено)

Ночная воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Также в Силах обороны юга Украины заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны в целях противника.

Кроме того, около 01:18 в командование Воздушных сил заявили о фиксации движения вражеской ракеты в направлении Одессы. А также - об угрозе применения врагом баллистики на востоке страны.

Позже стало известно о вылете 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Они ближе к четырем часам совершили маневр в районе пусковых рубежей. Военные отметили, что возможны пуски крылатых ракет.

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