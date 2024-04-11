Россияне бьют по Харькову ракетами: в городе взрывы, есть проблемы со светом

В Харькове прогремели взрывы во время ночной вражеской ракетной атаки. После этого стало известно о проблемах с энергоснабжением в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и командование Воздушных сил ВСУ .

"В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны", - пишет мэр.

Перед тем в ВС предупреждали о движении ракет врага в направлении Харькова.

"Харьковская область - угроза баллистического вооружения из Белгородской области, РФ!" - передали военные позже.

Кроме того, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что врагу нанесли по меньшей мере пять ударов.

Также появилась информация о том, что в Харькове - проблемы со светом после взрывов, об этом пишет "Медиагруппа Накипело".

Обновлено в 05:25

Впоследствии в ОВА уточнили, что российские оккупанты нанесли по Харькову и области по меньшей мере девять ударов.

В администрации предупредили, что возможны перебои со светом.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала. Данные обновляются", - добавил Синегубов.

Обновлено в 05:35

Позже в мэрии добавили, что в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением, так как враг снова целился по энергетике

Терехов также заявил, что метро в ближайшие часы не будет работать.

Обновлено в 05:40

В ОВА позже уточнили, что по обновленной информации, россияне нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

"Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил Синегубов.

Массированная воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Также в Силах обороны юга Украины заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны в целях противника.

Кроме того, около 01:18 в командовании Воздушных сил заявили о фиксации движения вражеской ракеты в направлении Одессы. А также – об угрозе применения врагом баллистики на востоке страны.

Позже стало известно о вылете 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Они ближе к четырем часам совершили маневр в районе пусковых рубежей. Военные отметили, что возможны пуски крылатых ракет.

Впоследствии была объявлена тревога по всей Украине. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области по вражеским дронам-камикадзе.