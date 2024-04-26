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Германия поднимала истребители из-за пролета российского Ил-20 над Балтийским морем

Пятница 26 апреля 2024 23:45
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Германия поднимала истребители из-за пролета российского Ил-20 над Балтийским морем Фото: немецкие истребители перехватывали российский Ил-20 (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Владимир Костырин

Немецкие истребители Eurofighter в пятницу, 26 апреля, поднимались в воздух для перехвата российского военного самолета Ил-20, зафиксированного над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Германии (Люфтваффе).

Отмечается, что российский самолет Ил-20 (COOT-A) идентифицирован в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. После фиксации воздушного судна, немецкие истребители совершили вылет из авиабазы Лааге.

"Наши германские истребители Eurofighters вылетели из Laage для Alpha Scramble сегодня около 12:45", - говорится в публикации Люфтваффе.

В заявлении указывается, что после того, как российский Ил-20 (COOT-A) был идентифицирован при нарушении воздушного пространства над Балтийским морем, его движение сопровождалось германскими Eurofighters.

Воздушные провокации росавиации

Напомним, Россия уже не раз использовала свои военные самолеты для различных провокаций в международном воздушном пространстве.

Так, к примеру, в августе 2023 года американские системы ПВО обнаружили 4 военных самолета страны-агрессора возле Аляски. В том же месяце ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "к территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.

А также сообщалось, что в конце февраля Люфтваффе поднимало в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.

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Росавиация Балтийское море
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