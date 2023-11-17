ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвежские F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители (фото)

Пятница 17 ноября 2023 22:30
UA EN RU
Норвежские F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители (фото) Архивное фото: Норвежские F-35 перехватили российские бомбардировщики (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвежские самолеты F-35 вчера перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование НАТО.

"Вчера из Эвенеса (Норвегия) были подняты в воздух самолеты F-35 в связи с тем, что российские самолеты пролетели вблизи воздушного пространства союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Фото: Российские самолеты и норвежские F-35 (twitter.com/NATO_AIRCOM)

Истребители 5-го поколения Норвегии идентифицировали:

  • 2 бомбардировщика Ту-160;
  • 2 МиГ-31;
  • 2 Ил-78.

В НАТО отметили, что после встречи с F-35 российские самолеты вернулись обратно в свою страну.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций.

В частности, в начале 2023 года три военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Польши. Их перехватили два истребителя F-35 ВВС Нидерландов.

Также в августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Норвегия
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны