Польша поднимала в воздух авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине

Польша сегодня утром, 23 января, поднимала авиацию. Это произошло на фоне ракетной атаки российских войск по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была активизирована авиация Польши и союзников.

Жителей Польши, в том числе на юго-востоке, предупредили о повышении уровня шума.

Ракетная атака по Украине 23 января

Утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Военные сообщали о пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Серия мощных взрывов раздавалась, в частности, в Киеве и Харькове, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

В Киеве в результате атаки загорелись авто и начался пожар в доме.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в настоящее время известно о 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, в Харькове в результате российских обстрелов разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Также сообщается об отсутствии электроэнергии и отчасти воды в одной из частей Киевского района города.