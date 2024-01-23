Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева

Появились первые фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. Тут уже известно о раненом, горят квартиры в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Последствия ракетного удара в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.

Обстрел Киева

Около 5:30 по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о запуске Россией ракет из стратегической авиации. Позже появилась информация о работе ПВО в Киеве.

Позже о "прилетах" сообщили в нескольких районах столицы. Начались пожары припаркованных авто, домов и квартир. В одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 4 раненых и жертве. Подробнее - в материале РБК-Украина.