Польша под ударом диверсий? Армия проверит 120 км путей к границе с Украиной

"Нет сомнений, что мы имеем дело с актом саботажа", - сказал Кервинский.

По его словам, власти уже проверяют еще один участок этой же железнодорожной магистрали, где также зафиксировано повреждение путей.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.

В то же время, Туск в своем видеообращении заявил, что расследуемый взрыв был попыткой взорвать поезд на маршруте Варшава-Люблин.

"Это считается попыткой дестабилизировать и уничтожить железнодорожную инфраструктуру, что могло привести к железнодорожной катастрофе", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что еще один похожий инцидент произошел дальше на восток - на той же железнодорожной ветке. По информации СМИ, речь идет о случае возле города Пуливы, где пассажирский поезд с 475 людьми на борту едва не попал в аварию.

Премьер повторил, что все имеющиеся данные указывают на преднамеренный характер происшествия.

"К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с умышленным деянием - актом саботажа. К счастью, трагедии не произошло, но дело очень серьезное", - сказал он.