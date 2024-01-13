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Польша во время обстрела Украины поднимала в воздух авиацию

Фото: Польша при обстреле Украины поднимала в воздух авиацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша сегодня, 13 января, поднимала в небо авиацию. Это произошло на фоне ракетных обстрелов Украины российской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.

Как отмечается, авиация Польши и союзников была привлечена ввиду "повышенной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с намерениями нанести удары по территории Украины".

Жителей Польши, в частности, на юго-востоке, предупреждали о повышении уровня шума.

Спустя почти три часа Оперативное командование ВС Польши сообщило, что авиация вернулась к стандартным действиям на фоне уменьшения угрозы.

"Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

Напомним, что во время массированного обстрела РФ территории Украины 29 декабря воздушное пространство Польши нарушил неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

В связи с инцидентом польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут.

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