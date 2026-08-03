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Польша перехватила самолет-разведчик Ил-20 России над Балтийским морем

19:02 03.08.2026 Пн
2 мин
Российский самолет совершал полет с выключенным транспондером
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский самолет-разведчик Ил-20 (x.com/KosiniakKamysz)

Польские истребители перехватили самолет-разведчик Ил-20 России над Балтийским морем. Он двигался без утвержденного плана полета и с выключенным транспондером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Инцидент произошел в первой половине дня на расстоянии ориентировочно 60 километров северо-западнее населенного пункта Леба. Для перехвата разведчика в воздух поднялась дежурная пара польских истребителей.

В польском оборонном ведомстве отметили, что российский борт не пересекал границы страны.

"Наше воздушное пространство нарушено не было. Самолет совершал полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера", - заявил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Вооруженные силы Польши непрерывно следят за ситуацией в регионе и принимают все необходимые меры для защиты государственных границ.

Транспондер в самолете - это радиопередатчик-ответчик, автоматически отправляющий наземным диспетчерам и другим самолетам информацию о судне: его уникальный код, точное положение, скорость и высоту. Этот прибор делает полет безопасным и помогает избежать столкновений в небе.

Провокации России

Напомним, 31 июля российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 совершал полет над Балтийским морем без плана полета и с выключенным транспондером.

Ранее, 15 июля, два российских истребителя Су-30СМ2 приблизились к району проведения учений сил противовоздушной обороны Польши.

Кроме того, 14 июля российский самолет-разведчик Ил-20 подошел к воздушному пространству Польши над Балтийским морем. В ответ польские военные оперативно подняли в небо очередную пару истребителей для его перехвата.

Отметим, что в Польше заявили, что Россия изменила свою тактику и внимательно следит за учениями НАТО в районе Балтийского моря, готовясь к возможным провокациям.

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