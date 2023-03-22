Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи: их разместят возле границы с РФ

"Польское войско становится сильнее! Сегодня утром в порт Гдыня прибыли еще 12 гаубиц К9 и 5 танков К2, которые мы заказали в прошлом году у Южной Кореи. Это значительное усиление потенциала наших артиллерийских и бронетанковых войск", - отметил министр.

Фото: танки K2, которые передали Польше (twitter.com/mblaszczak)

При этом, по информации PAP, Блащак также рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое находится на границе с Калининградской областью РФ.

"Мы создаем силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу - потому что польские вооруженные силы становятся сильнее и получают новейшее вооружение", - заявил он.