Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи: их разместят возле границы с РФ

Сегодня, 22 марта, в Польшу доставили танки и гаубицы, которые она ранее заказывала у Южной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.
"Польское войско становится сильнее! Сегодня утром в порт Гдыня прибыли еще 12 гаубиц К9 и 5 танков К2, которые мы заказали в прошлом году у Южной Кореи. Это значительное усиление потенциала наших артиллерийских и бронетанковых войск", - отметил министр.
При этом, по информации PAP, Блащак также рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое находится на границе с Калининградской областью РФ.
"Мы создаем силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу - потому что польские вооруженные силы становятся сильнее и получают новейшее вооружение", - заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что Польша стала крупнейшим покупателем оружия у Южной Кореи в 2022 году.
Также мы писали, что Польша возведет новую военную базу возле границы с Калининградской областью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.