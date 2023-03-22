UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї: їх розмістять біля кордону з РФ

Фото: Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 22 березня, до Польщі доставили танки та гаубиці, які вона раніше замовляла у Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.

"Польське військо стає сильнішим! Сьогодні вранці до порту Гдиня прибули ще 12 гаубиць К9 та 5 танків К2, які ми замовили минулого року у Південної Кореї. Це значне посилення потенціалу наших артилерійських та бронетанкових військ", - зазначив міністр.

Фото: танки K2, які передали Польщі (twitter.com/mblaszczak)

При цьому, за інформацією PAP, Блащак також розповів, що танки та гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке знаходиться на кордоні з Калінінградською областю РФ.

"Ми створюємо силу, яка могла б стримати агресора. Путін має подумати двічі, перш ніж ухвалить помилкове рішення напасти на Польщу - тому що польські збройні сили стають сильнішими і отримують новітнє озброєння", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоПольща стала найбільшим покупцем зброї у Південної Кореї у 2022 році.

Також ми писали, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаЮжная КореяМинобороны ПольшиВійськова технікаКалининград