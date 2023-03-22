Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї: їх розмістять біля кордону з РФ

"Польське військо стає сильнішим! Сьогодні вранці до порту Гдиня прибули ще 12 гаубиць К9 та 5 танків К2, які ми замовили минулого року у Південної Кореї. Це значне посилення потенціалу наших артилерійських та бронетанкових військ", - зазначив міністр.

Фото: танки K2, які передали Польщі (twitter.com/mblaszczak)

При цьому, за інформацією PAP, Блащак також розповів, що танки та гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке знаходиться на кордоні з Калінінградською областю РФ.

"Ми створюємо силу, яка могла б стримати агресора. Путін має подумати двічі, перш ніж ухвалить помилкове рішення напасти на Польщу - тому що польські збройні сили стають сильнішими і отримують новітнє озброєння", - заявив він.