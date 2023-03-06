ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея нарастила поставки оружия из-за глобальной поддержки Украины

Новина українською →
Сеул, Понедельник 06 марта 2023 04:32
Южная Корея нарастила поставки оружия из-за глобальной поддержки Украины Фото: Южная Корея нарастила поставки оружия из-за глобальной поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В 2022 году экспорт вооружения из Южной Кореи вырос на 140% и достиг рекордного показателя в 17,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По ее сведениям, восточноазиатская страна сосредоточилась на заполнении мирового пробела в вооружении, образовавшегося на фоне масштабной военной поддержки Украины.

При этом власти Южной Кореи отказались от поставок летального оружия в Украину и ввели строгие правила экспортного контроля, исключающие попадание южнокорейского оборонного экспорта в Украину.

Настороженность Южной Кореи частично связана с ее нежеланием открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество во введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи, пишет издание.

Крупнейшим покупателем южнокорейского оружия в 2022 году стала Польша — сумма польского экспорта превысила 12,4 млрд долларов. Она включает танки, ракетные установки, гаубицы и истребители.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что Пентагон попросил у Южной Кореи предоставить Украине часть военного оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным