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Польша получит еще пять истребителей F-35

00:57 27.08.2026 Чт
1 мин
Всего в польских воздушных силах их станет уже восемь
aimg Екатерина Коваль
Польша получит еще пять истребителей F-35 Фото: истребитель F-35 (Getty Images)
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Польша в ближайшее время получит еще пять истребителей пятого поколения F-35A.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

По словам Косиняка-Камиша, пять новых самолетов с польской шахматной доской направляются к 32-й базе тактической авиации. Он подчеркнул, что это усиление касается не только воздушных сил страны, но и всей системы безопасности, которую Польша выстраивает вместе с союзниками.

Вместе с новой партией общее количество F-35 в Польше вырастет до восьми самолетов. Первые три истребителя прибыли на базу в Ласку еще в мае.

Тема истребителей F-35 в последнее время активно обсуждается в разных странах. Турция до сих пор не может получить собственные F-35 - ей мешают российские С-400, избавиться от которых страна пока не может, поскольку покупателя на них не нашли.

Израиль же тем временем рассматривает возможность создать собственный аналог F-35 - беспилотный боевой самолет с близкими характеристиками, в рамках более широкой стратегии укрепления собственного оборонно-промышленного комплекса.

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