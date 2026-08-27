Польща отримає ще п'ять винищувачів F-35

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами Косіняка-Камиша, п'ять нових літаків з польською шахівницею прямують до 32-ї бази тактичної авіації. Він наголосив, що це посилення стосується не лише Повітряних сил країни, а й усієї системи безпеки, яку Польща вибудовує разом із союзниками.

Разом із новою партією загальна кількість F-35 у Польщі зросте до восьми літаків. Перші три винищувачі прибули на базу в Ласку ще в травні.

Тема винищувачів F-35 останнім часом активно обговорюється в різних країнах. Туреччина досі не може отримати власні F-35 - їй заважають російські С-400, позбутися яких країна поки не може, оскільки покупця на них не знайшли.