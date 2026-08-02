Израиль планирует создать свой необычный аналог истребителя F-35

Израиль рассматривает возможность создания беспилотного боевого самолета, характеристики которого могут быть близки американскому истребителю-невидимке F-35 . Проект является частью более широкой стратегии по укреплению собственного оборонно-промышленного комплекса на фоне дискуссий о будущем американской военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Новый беспилотный боевой самолет может стать одним из ключевых элементов перехода Израиля к большей самостоятельности в сфере производства вооружений.

Об этих планах журналистам сообщил высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности. По его словам, новый летательный аппарат может получить возможности, подобные имеющимся американским истребителем F-35, который сегодня является одним из самых современных боевых самолетов на вооружении Израиля.

К реализации проекта могут приобщиться и другие страны, однако детали потенциального международного сотрудничества пока не раскрывают.

Почему Израиль пересматривает оборонную стратегию

По словам собеседника издания, израильские власти также прорабатывают долгосрочный план постепенного сокращения зависимости от американской военной помощи.

Предполагается, что в течение следующего десятилетия акцент могут быть смещены с прямой финансовой поддержки США на совместные программы по разработке и производству вооружения.

Как отмечает агентство, толчком для этого стали изменения политической ситуации в США. В частности, война Израиля с Ираном и военная кампания в секторе Газа ужесточили дискуссии в Вашингтоне по поводу дальнейших поставок американского вооружения Израиля.

На этом фоне израильские власти стремятся расширить собственные возможности по производству современной военной техники.

История уже знает подобные примеры

Bloomberg напоминает, что Израиль уже сталкивался с необходимостью развивать собственное авиастроение из-за ограничений на поставку оружия.

После французского эмбарго в конце 1960-х годов страна наладила производство боевых самолетов Nesher и Kfir.

Позже Израиль также работал над истребителем-бомбардировщиком Lavi, однако программа была свернута под давлением США. Тогда Вашингтон стремился уйти от появления конкурента американской авиационной техники на международном рынке.