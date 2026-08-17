Никто не хочет покупать у Турции российские С-400, их могут утилизировать, - СМИ

Турция до сих пор не может получить американские F-35 из-за российских С-400, а переговоры об их продаже другой стране пока не принесли результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor .

Планы президента США Дональда Трампа по продаже Турции истребителей F-35 остаются заблокированными уже больше месяца после их объявления. Одним из главных препятствий является российская система ПВО С-400, от которой Анкара должна избавиться.

Речь идет о требовании американского законодательства. Турция не может получить доступ к F-35, пока сохраняет российские комплексы. При этом Анкара уже оплатила шесть истребителей, однако, они остаются в США после исключения Турции из программы в 2019 году.

Что Турция может сделать с С-400

Одним из вариантов является продажа систем в другой стране. По данным Semafor, Турция в прошлом месяце начала переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, однако они, похоже, не продвинулись.

Американские законодатели при этом настаивают, что для разблокирования соглашения Турция должна полностью избавиться от С-400.

"Я не думаю, что им следует иметь F-35, если они не станут настоящими партнерами... так что если у них есть С-400, они не могут иметь F-35", - заявил Semafor сенатор Рик Скотт.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш, длительно выступающий против соглашения, также заявил, что процесс фактически остановился.

"На данный момент они не вывели С-400, поэтому процесс остановился", - сказал он.

В то же время один из американских чиновников отметил, что продажа С-400 Объединенным Арабским Эмиратам все еще остается возможной. Однако окончательного решения по этому вопросу, по его словам, нет.

Отдельным препятствием может стать Россия. Если Турция решит передать С-400 в другую страну, Москва должна одобрить такую передачу. Это потенциально дает Кремлю возможность влиять на решение Анкары.

Если продать комплексы не удастся, рассматривается еще один вариант – выведение их из строя или уничтожение.

"Есть несколько вариантов решения этой проблемы, и я думаю, что турки хотят ее решить", – сказал американский чиновник Semafor.