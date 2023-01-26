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Польша назвала сроки, необходимые для поставки танков Leopard Украине

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Четверг 26 января 2023 12:47
Польша назвала сроки, необходимые для поставки танков Leopard Украине Фото: Польша назвала сроки, необходимые для поставки танков Leopard Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Министерстве обороны Польши убеждены, что Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича в комментарии Radio Plus.

Отвечая на вопрос, когда в Украину прибудут танки Leopard 2, используемые польской армией, Скуркевич сказал: "Я убежден, что Польша поставит танки Украине в течение нескольких недель".

По его словам, техника будет передана, как только украинские военные пройдут обучение.

Кроме того, Скуркевич добавил, что Польша интенсивно создает коалицию государств в отношении танков для Украины, и напомнил, что в настоящее время в Европе находится более 2000 Leopard.

Также на вопрос, поможет ли тяжелая техника Украине перейти в контрнаступление, политик ответил, что "были предприняты все действия, чтобы Украина могла победить в войне".

Замминистра подчеркнул, что согласно данным разведки, Россия планирует начать наступление на Украину и вновь "нанесет удар с территории Беларуси".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. По словам представителя Министерства обороны Германии, учения для ВСУ продлятся около 8 недель.

При этом в глава Минобороны ФРГ Борис Писториус убежден, что передача тяжелой техники произойдет вовремя, чтобы украпить Украину.

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