Сколько времени займут учения ВСУ на Leopard 2: в Германии назвали термины

Германия может начать учения для ВСУ на танках Leopard 2 уже в ближайшие дни. Они будут продолжаться в течение восьми недель.

По словам представителя Министерства обороны Германии, Берлину необходим короткий промежуток времени для подготовки учений. Вероятно они начнутся уже в этом месяце, или не позже начала февраля.

Также спикер добавил, что учения на Leopard 2 займут столько же времени, сколько и на БМП Marder. Тогда же речь шла о восьми неделях. Для роты из 14 танков необходимо от 50 до 100 человек, включая техническое обслуживание.