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Сколько времени займут учения ВСУ на Leopard 2: в Германии назвали термины

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Среда 25 января 2023 15:29
Сколько времени займут учения ВСУ на Leopard 2: в Германии назвали термины Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия может начать учения для ВСУ на танках Leopard 2 уже в ближайшие дни. Они будут продолжаться в течение восьми недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По словам представителя Министерства обороны Германии, Берлину необходим короткий промежуток времени для подготовки учений. Вероятно они начнутся уже в этом месяце, или не позже начала февраля.

Также спикер добавил, что учения на Leopard 2 займут столько же времени, сколько и на БМП Marder. Тогда же речь шла о восьми неделях. Для роты из 14 танков необходимо от 50 до 100 человек, включая техническое обслуживание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2.

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