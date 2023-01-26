ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Германия передаст ВСУ Leopard 2: Писториус назвал сроки

Новина українською →
Четверг 26 января 2023 12:22
Когда Германия передаст ВСУ Leopard 2: Писториус назвал сроки Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует передать танки Leopard 2 для ВСУ уже до конца марта. Министр обороны Борис Писториус убежден, что это произойдет вовремя, чтобы укрепить Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.

Как пишет издание, Писториус пообещал Украине передать танки уже к концу первого квартала текущего года.

Отвечая на вопрос, будет ли это вовремя, чтобы укрепить Украину перед возможным весенним наступлением России, министр обороны Германии сказал, что насколько ему известно, это будет "вовремя".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. По словам представителя Министерства обороны Германии, учения для ВСУ продлятся около 8 недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
Игнат об атаке на Украину: ожидаем более 30 ракет
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света