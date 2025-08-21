RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Польша направила России ноту протеста из-за взрыва дрона возле Люблина

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за взрыва российского дрона в Люблинском воеводстве ночью 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Варшава в ноте выразила России решительный протест из-за падения и взрыва российского дрона в селе Осины и подчеркнула, что инцидент является нарушением обязательств РФ по уважению суверенитета Польши и Конвенции о международной гражданской авиации.

"Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых РФ как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств. Мы решительно осуждаем все действия российской стороны, которые представляют угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения", - говорится в сообщении.

Польский МИД требует от России немедленных объяснений относительно инцидента, в частности обстоятельств и причин появления дрона в Польше, а также информацию о действиях, предпринятых соответствующими органами России для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

"Недружественные действия России в отношении Польши осуществляются параллельно с военной агрессией против Украины, которая повлекла сотни тысяч жертв и является грубым нарушением международного права и фундаментальных гуманитарных принципов", - отметили в ведомстве.

 

Взрыв российского дрона в Польше

Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed.

Позже в Минобороны Польши окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина.

Российская ФедерацияПольшаДрони