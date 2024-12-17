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Польша предоставит Украине новый пакет помощи: что туда войдет

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польша передаст Украине новый пакет помощи. Это произойдет в январе следующего года.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сегодня проходит во Львове, Туск объявил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине.

"Мы готовим следующую донацию", - сказал польский премьер.

Он уточнил, что пакет помощи будет готов в январе. Кроме этого, по словам Туска, возможно, Польша совместно с другими партнерами будет готова передать "некоторую технику", которая нужна Украине.

Приезд Туска в Украину

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня прибыл с визитом во Львов. Во время своей речи он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.

Заметим, что в ноябре Зеленский сообщал, что Польша уже работает над новым пакетом помощи для Украины.

Мы также писали, что в этом году Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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