Польша предоставит Украине новый пакет помощи: что туда войдет

Приезд Туска в Украину

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня прибыл с визитом во Львов. Во время своей речи он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.

Заметим, что в ноябре Зеленский сообщал, что Польша уже работает над новым пакетом помощи для Украины.

Мы также писали, что в этом году Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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