Польща надасть Україні новий пакет допомоги: що туди ввійде

Приїзд Туска до України

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні прибув з візитом до Львова. Під час своєї промови він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України.

Зауважимо, що в листопаді Зеленський повідомляв, що Польща вже працює над новим пакетом допомоги для України.

Ми також писали, що цього року Україна та Польща підписали угоду про безпеку. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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