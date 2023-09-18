Украина подаст иск в ВТО из-за запрета Польши, Венгрии и Словакии импорта продовольствия

Киев подаст иск во Всемирную торговою организацию (ВТО) в связи с отказом Польши, Венгрии и Словакии снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра мы начнем судебное разбирательство", - заявил Качка в воскресенье, 17 сентября, вечером, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.

Три страны пошли против Европейской комиссии, которая в прошлую пятницу разрешила продажу украинского зерна в ЕС. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут собственные запреты на украинское зерно после решения Еврокомиссии снять ограничения. "На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии", - сказал торговый представитель Украины.

Качка заявил, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "самой большой системной проблемой" - могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

"На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе", - сказал Качка, добавив: "Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там здесь нет единства".

Иск в ВТО

Киев планирует подать в суд на страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС. "Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства", - сказал он.

В то время как Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Качки, идет еще дальше и запрещает еще 25 продуктов, которые ранее не обсуждались, включая мясо.

"Эти произвольные запреты просто смешны, - сказал Качка. - Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое действие против нас обоих со стороны Будапешта".

Хотя дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, учитывая, что Украина не экспортирует в страну много говядины и свинины, меры Польши повлияют на значительную часть украинского экспорта, сказал Качка. Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, "мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши".

Правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что действуют, чтобы защитить своих фермеров от резкого роста поставок украинской продукции, что привело к снижению цен, но Качка возразил, что эти рассуждения ошибочны: "Запрет Польши не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены глобальны - то, что они делают, основано на общественном мнении".

Представитель ЕС сообщил, что Брюссель надеется решить эту проблему, заставив Киев ввести собственные ограничения на экспорт в случае внезапного резкого роста экспорта.

Отвечая на вопрос об этой потенциальной сделке, Качка сказал, что Киев готов "взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не вызвал цунами в соседних странах", и введет систему экспортных лицензий на зерно "в реальном времени", чтобы замедлить" экспорт в соседние страны и позволить Украине "быстро отреагировать" в случае обнаружения всплеска.

Запрет на продовольствие

Напомним, страны Восточной Европы начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна весной 2023 года. После этого соответствующие ограничения решила утвердить Еврокомиссия. Таким образом импортировать зерно Украины перестали Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.

ЕС решил отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Запреты трех центральноевропейских стран последовали за блокадой Россией украинских портов на Черном море. Правящая партия Польши особенно стремится остановить этот поток, поскольку ее успех на выборах 15 октября тесно связан с базой поддержки сельского населения, которое недовольно увеличением украинского сельскохозяйственного экспорта.