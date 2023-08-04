RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша купит дополнительные противотанковые управляемые ракеты Spike-LR

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Владимир Костырин

Польское правительство заключило контракт на поставку для армии нескольких сотен противотанковых управляемых ракет Spike-LR отечественного производства.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По словам чиновника, Минобороны последовательно укрепляет противотанковые возможности польской армии.

Очередной контракт с польской оборонной промышленностью был подписан 3 августа. Поставки вооружений ожидаются в ближайшие годы.

Минобороны Польши заключило контракт о покупке сотен противотанковых ракет Spike-LR (фото: скрин twitter.com/mblaszczak)

Ракеты Spike-LR

Управляемые ракеты Spike-LR предназначены для борьбы с танками, бронетехникой и боевыми вертолетами противника, используются в качестве переносного оружия, а также могут применяться из боевых машин пехоты.

Их максимальная дальность составляет 4 км. Как отмечает The First News, такие ракеты входят в состав основного противотанкового вооружения Войска Польского, которое начало заказывать ракеты 20 лет назад.

Ракеты Spike-LR производятся компанией Mesko S.A., входящей в состав государственной Польской группы вооружений.

Польша модернизирует вооружение в армии

Польша в последние годы активно модернизирует свою армию и закупает современное вооружение. Так, в январе 2023 года Польша подписала контракт на 1,4 млрд долларов из США о поставках 114 танков M1A1 Abrams. Также Варшава закупит у Южной Кореи танки и САУ.

Также Минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подводных лодок. Одним из главных показателей будет способность запускать крылатые ракеты.

Кроме того, страна получит обширную партию установок HIMARS. В феврале 2023 года США одобрили их продажу Польше. Перед этим Польша запросила покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.

Напомним такєе, в конце июня Белый дом одобрил продажу вооружения Польше на 15 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша